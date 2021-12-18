Після скандалу на блокпосту Олександра Гогілашвілі звільнили з роботи

Звільнений через скандал на блокпості на Донбасі заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі заперечив раніше поширену ЗМІ інформацію про наявність у нього російського громадянства. Про це він розповів у інтервʼю сайту «Бабель».

«Я не громадянин Росії, я колишній громадянин Росії. Нема у мене російського громадянства. Я не маю ні російського паспорта, ні російського громадянства. У мене є український паспорт, український закордонний паспорт, а російського я не маю. Це мій вибір. Моя громадянська позиція», – заявив він.

Гогілашвілі пояснив, що приїхав до України, бо його «запросили на роботу», маючи російський паспорт. Після цього, з 2015 року він звертався до посольства Росії щодо виходу із громадянства, а український паспорт отримав вже у 2019 році.

Нагадаємо, раніше Центр журналістських розслідувань із посиланням на дані Федеральної податкової служби Росії повідомив, що Олександр Гогілашвілі, який влаштував розбірки із поліцейськими на блокпості на Донеччині, має дійсні російський паспорт та індивідуальний податковий номер.

Як стало відомо Гогілашвілі отримав паспорт громадянина РФ (номер 6004531705) 12 листопада 2003 року у Ленінському районі Ростова-на-Дону. Крім того, він має дійсний індивідуальний податковий номер РФ 616404621705.

Схоже, ці документи досі дійсні. Оскільки офіційна база даних Федеральної податкової служби Росії при пошуку надає дані тільки чинних паспортів громадян РФ та їхніх індивідуальних податкових номерів, вказують журналісти. Водночас вихід чи позбавлення громадянства відбувається на підставі відповідного указу президента Росії.