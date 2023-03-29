Голова ОВА Юрій Погуляйко (ліворуч) та нагороджений Юрій Зань (праворуч)

Водій шкільного автобуса з Волині отримав орден «За заслуги» третього ступеня. Зазначається, що нагороду Юрій Зань отримав за те, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну евакуював населення з зони бойових дій, а також перевозив військових. Орден чоловікові вручили у вівторок, 28 березня, повідомила прес-служба Волинської обласної державної адміністрації.

«Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну чоловік перевозив військових та вивозив мирне населення із зони бойових дій у безпечні місця. Безмежна вдячність пану Юрію за це», – зазначив очільник області Юрій Погуляйко.

Більш детальної інформації про те, які саме завдання виконував чоловік, наразі немає. У коментарі «Суспільному» Юрій Зань лише зазначав, що займався евакуацією населення.

«Відвозив людей, як була необхідність – привозив. Хочу подякувати за нагороду президентові. Ця нагорода велика та цінна. Що я можу сказати? Слава Україні! Все це – для перемоги, щоб була вільна Україна і щоби швидше закінчилася війна», – зазначав чоловік.

Також цього ж дня відзнаку «За оборону України» отримали троє волонтерів:

Ілля Мамбергер, волонтер з міста Гіссен, Німеччина;

Юліан Мішунін, волонтер благодійного фонду «Ведмеже серце» з Луцька;

Андрій Хлєбнік, волонтер з Луцька.

Окрім того, за розвиток агропромислового комплексу нагородили почесною грамотою Кабміну Григорія Сокола, тракториста-машиніста підприємства «Рать».