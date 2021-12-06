Відзнаки вручили з нагоди міжнародного дня волонтера, який святкують 5 грудня

Двоє волонтерів з Волині отримали нагороди від президента з нагоди дня волонтера, який святкували 5 грудня. Орден Княгині Ольги 3 ступеня отримала психологиня Олена Звєрєва, яка займається реабілітацією учасників бойових дій. Медаль «за врятоване життя» отримав Сергій Приходько, який надає безплатні стоматологічні послуги військовим як на Волині, так і на фронті.

Як йдеться у розпорядженні президента України від 3 грудня, з нагоди міжнародного дня волонтера, який нагородами відзначили 26 людей. Серед них було двоє жителів Волині. Зокрема, орден Княгині Ольги 3 ступеня отримала волинська волонтерка та психологиня Олена Звєрєва.

Зазначимо, що Олена Звєрєва займається психологічною реабілітацією ветеранів війни на Сході, працювала завідувачкою відділу реабілітації учасників АТО при поліклініці №1 у Луцьку.

Також медаль «за врятоване життя» отримав Сергій Приходько, волонтер громадської організації «Ковельське об'єднання ветеранів АТО/ООС». Чоловік безплатно надає стоматологічні послуги ветеранам у Ковелі, регулярно з цією метою їздить на передову.