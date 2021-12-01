Наталія Янко працює на посаді головного санітарного лікаря області з 2005 року

Головна санітарна лікарка Волинської області Наталія Янко отримала орден Княгині Ольги 3-го ступеня. Нагороду їй вручив Володимир Зеленський під час пленарного засідання Верховної Ради. Зазначається, що українців нагороджували з нагоди 30-ї річниці референдуму про незалежність України.

Нагородження Наталії Янко відбулось у середу, 1 грудня, під час засідання Верховної Ради України. На ньому президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди 30-ї річниці референдуму про незалежність України, який відбувся 1 грудня 1991 року.

Відзнаки отримали військові, медики, очільники громадських організацій. З-поміж волинян орден Княгині Ольги 3-го ступеня отримала головна санітарна лікарка області Наталія Янко.

Наталія Янко розпочала кар'єру в Волинський обласній санепідемстанції в 1982 році на посаді санітарного лікаря гігієни дітей та підлітків. У 2005 році стала головною державною санітарною лікаркою Волинської області, на цій же посаді працює донині.