На початку повномасштабного вторгнення Юлія Паєвська («Тайра») потрапила в полон й була звільнена 17 червня

Українська парамедикиня і волонтерка Юлія Паєвська («Тайра») стала лауреаткою міжнародної премії International Women of Courage (IWOC), яку вручає Державний департамент США. Про це повідомили на сайті Держдепу.

Церемонія нагородження відбудеться в середу, 8 березня, у Білому домі. Захід проведуть держсекретар Ентоні Блінкен і перша леді США Джилл Байден.

Крім Юлії Паєвської, лауреатками премії стали представниці ще 10 країн – Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Рики, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі.

Премія IWOC присуджується вже 17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які «продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини, гендерної рівності, а також у розширенні прав і можливостей жінок та дівчат у всій різноманітності – часто з великими особистими ризиками й жертвами».