Юлія Паєвська – відома волонтерка і парамедикиня

Україні вдалося звільнити відому волонтерку і парамедикиню Юлію Паєвську «Тайру», яка з березня перебувала у полоні окупантів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Коли саме Паєвську визволили з полону, президент не уточнив, але зазначив, що сьогодні вже можна повідомити про факт її звільнення.

«Я вдячний усім, хто працював на цей результат. Тайра вже вдома. Будемо працювати й надалі, щоб забрали всіх. Вічна слава всім, хто став на захист нашої незалежності і свободи», – сказав Зеленський у відеозверненні ввечері у п’ятницю, 17 червня.

Юлія Паєвська потрапила в полон 16 березня. Її з водієм окупанти затримали на блокпосту в Мангуші біля Маріуполя. Політикиня Оксана Корчинська тоді розповіла, що волонтерка перед цим змогла надати допомогу сотням цивільних поранених.

За тиждень стало відомо, що Тайра жива – вона з’явилася на відео російських пропагандистських медіа. У ролику волонтерку називали «учасницею батальйону "Азов"», хоча вона є не військовою, а цивільною волонтеркою. Місце перебування Тайри було невідоме, зазначає «Громадське».

У травні Associated Press оприлюднило відео з нагрудної камери Паєвської. Вона встигла передати журналістам записи за день до викрадення. На відео Тайра допомагає цивільним та військовим, показує наслідки ударів російського війська по Маріуполю. Наприклад, є кадри того, як беруть у полон російських військових.

Хто така Юлія Паєвська «Тайра»

Юлія Паєвська «Тайра» – відома волонтерка й парамедикиня, яка з початку війни допомагала військовим та мирним жителям на Донбасі, а перед цим – брала участь у Революції гідності. На Донбасі Тайра сформувала власну команду для евакуації під назвою «Ангели Тайри».

Попри те, що Юлія Паєвська не має медичної освіти, вона займається допомогою пораненим та їх евакуацією з 2014 року. Має звання «Народний герой України», відзнаку «За гуманітарну участь в АТО», чимало нагород від різних з’єднань ЗСУ.