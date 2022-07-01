Юлія Паєвська «Тайра» перебувала в полоні бойовиків «ДНР» і росіян три місяці

Українська парамедикиня Юлія Паєвська («Тайра») розповіла, що російські окупанти тримали її у Донецькому СІЗО у маленькій камері разом із ще 21 жінкою. Вона зазначила, що ставлення до українських полонених жахливе, а допомогу в Донецькому СІЗО їй надали лише один раз.

«Останнім часом мене тримали у Донецькому СІЗО. Там залишилося дуже багато наших полонених. Ставлення жахливе. Годують більш-менш, померти з голоду не вдасться. Але в останній тиждень нам навіть мила не дали», – розповіла вона в інтерв’ю DW, яке було опубліковане в п’ятницю, 1 липня.

За словами Паєвської, у камері три на шість метрів, де її тримали, було 22 жінки і всього 10 ліжок.

«Нам не дозволяли вдень навіть сідати, ми мали стояти. А спати можна було з 10-ї вечора до 6 ранку. Але насправді відбій давали пізніше, а будили раніше. Сидіти можна було лише на маленьких лавочках, де всі 22 жінки не помістяться, там максимум шість худих дівчат можуть сісти. Треба мінятись і постійно перевіряють, щоб ти не сидів. Якщо сідаєш, то тебе карають – спочатку кричать, а далі можуть зайти і щось зробити», – розповіла вона.

За словами «Тайри», у полоні діє система «фільтрації», тобто росіяни беруть держслужбовців і перевіряють на співпрацю з українською армією. Окупанти звинуватили її за «розстрілювальною» статею.

«Я була дуже здивована. Я казала, що я виконувала свою присягу, я давала присягу народу України та діяла на території своєї держави, у Маріуполі. На що вони говорили, що то була територія “ДНР”», – додала Юлія Паєвська.

«Тайра» розповіла, що окупанти казали їй, що вона уже мертвець і їй краще накласти на себе руки. Також загарбники використовували фізичне та психологічне насильство. Однак Юлія Паєвська відмовилась розповідати подробиці, пославшись на те, що наразі триває слідство. Також «Тайра» відмовилась розповісти подробиці про те, за яких умов її взяли в полон, лише зазначила, що після затримання бойовики відібрали в неї все, залишивши лише трохи одягу.

«Мені не надали ні телефонного зв’язку, ні медичної допомоги. Якось пізніше фельдшерка мені допомогла, і це було дуже гідно, але один раз», – розповіла «Тайра».

До полону парамедикиня допомагала в одній з лікарень Маріуполя.

«Я була всі ці три тижні [від початку війни і до полону] в маріупольському шпиталі і надавала допомогу, допомагала на сортуванні, яке є дуже важливим етапом прийому поранених. У цьому шпиталі було багато дітей і жінок у підвалах, бо госпіталь мав генератор і достатньо води, були жінки з малими дітьми. Був вільний автобус. І я просто зібрала тих жінок із дітьми, посадила в автобус та поїхала до Запоріжжя, бо вони просилися на український бік. І пройшла інформація від місцевих, що можна пройти коридором, що багатьом людям вдалося пройти. Я вирішила ризикнути. Я знаю, що з жінками та дітьми нічого страшного не сталося», – наголосила парамедикиня Юлія Паєвська.

Юлія Паєвська потрапила в полон 16 березня в окупованому Мангуші біля Маріуполя. Про її звільнення з полону стало відомо 17 червня.