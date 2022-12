У Європейському парламенті в середу, 14 грудня, відбулась урочиста церемонія вручення парламентської премії Сахарова, яку цьогоріч отримав «сміливий народ України в особі президента Володимира Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства». Про це повідомляє «Європейська правда».

«Немає нікого більш гідного цієї премії. Ця нагорода – для українців, які воюють на фронті, для тих, хто був змушений виїхати, тих, хто втратив рідних та друзів, усіх тих, хто встає та бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться і ми разом з ним», – заявила раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола.

LIVE: the people of Ukraine are awarded the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Watch the ceremony in the European Parliament in Strasbourg ↓ https://t.co/p9i1qhs73j