Премію присуджують за винятковий внесок у боротьбу за свободу думки та права людини на планеті

У Європейському парламенті в середу, 14 грудня, відбулась урочиста церемонія вручення парламентської премії Сахарова, яку цьогоріч отримав «сміливий народ України в особі президента Володимира Зеленського, обраних лідерів та громадянського суспільства». Про це повідомляє «Європейська правда».

«Немає нікого більш гідного цієї премії. Ця нагорода – для українців, які воюють на фронті, для тих, хто був змушений виїхати, тих, хто втратив рідних та друзів, усіх тих, хто встає та бореться за те, у що вірить. Я знаю, що хоробрий народ України не здасться і ми разом з ним», – заявила раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола.

LIVE: the people of Ukraine are awarded the 2022 Sakharov Prize for Freedom of Thought. Watch the ceremony in the European Parliament in Strasbourg ↓ https://t.co/p9i1qhs73j — European Parliament (@Europarl_EN) December 14, 2022

Під час церемонії у Європейському парламенті по з відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський.

Попросивши хвилиною мовчання вшанувати всіх загиблих у війні, президент Зеленський сказав, що треба діяти зараз, не чекаючи закінчення війни, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто її розв’язав. Він закликав підтримати створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності за злочини, скоєні Росією.

У залі парламенту на церемонії вручення були присутні Олександра Матвійчук, юристка-правозахисниця і голова «Центру громадянських свобод», що став одним із лауреатів Нобелівської премії миру 2022 року, засновниця добровольчого корпусу швидкої допомоги «Ангели Тайри» Юлія Паєвська, міський голова Мелітополя Іван Федоров, представники ДСНС Олександр Чекригін та Станіслав Куликівський і представник громадянського руху опору «Жовта стрічка» Ярослав Божко.

Вручаючи нагороду, президентка Європарламент Роберта Метсола говорила про мужність і жертовність українського народу.

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що депутати Європарламенту нагородили народ України в особі президента, обраних лідерів і громадянського суспільства премією Сахарова за свободу думки 2022 року. Окрім сміливого народу України, цьогорічними претендентами на премію Сахарова були Джуліан Ассанж, один із активістів організації WikiLeaks, та Колумбійська комісія правди.

Заснована у 1988 році премія «За свободу думки імені Сахарова» вручається за винятковий внесок у боротьбу за свободу думки та права людини на планеті.

Минулого року її отримав російський опозиціонер Алєксєй Навальний, 2020 року — білоруська опозиція на чолі зі Світланою Тіхановською. У 2018 році премію Сахарова отримав режисер Олег Сенцов, який тоді утримувався у російській в’язниці. Вперше за історію премії її отримав українець.