Водії тернопільських маршруток припинили дводенний страйк

Наразі маршрутки в Тернополі курсуватимуть за старими тарифами

ЕкономікаВолодимир Пиріг, сьогодні, 10:364110

Рух маршруток у Тернополі повинен відновитися у четвер, 8 листопада. Такого висновку пізно увечері в середу, 7 листопада, дійшли перевізники після зустрічі з міським головою Сергієм Надалом, повідомила прес-служба міськради.

«Перевізники погодилися вийти на маршрути, адже перед ними була поставлена чітка вимога: або відновити рух всього громадського транспорту, або міська рада розірве з ними угоди. Наразі визначено, що перевізники будуть курсувати за старими тарифами (3/4 грн у тролейбусах та 4/5 грн у маршрутках) до отримання висновку незалежної експертизи щодо розрахунків тарифів, рішення депутатських комісій та відповідного рішення виконавчого комітету», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, водії тернопільських маршруток оголосили страйк і з вівторок, 6 листопада, жоден автобус не виїхав на маршрут. Причиною страйку стало скасування підвищених раніше тарифів на проїзд. Рішення скасувати підвищені тарифи виконком Тернопільської міськради прийняв через протести громадськості.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук