Водії тернопільських маршруток припинили дводенний страйк

Рух маршруток у Тернополі повинен відновитися у четвер, 8 листопада. Такого висновку пізно увечері в середу, 7 листопада, дійшли перевізники після зустрічі з міським головою Сергієм Надалом, повідомила прес-служба міськради.

«Перевізники погодилися вийти на маршрути, адже перед ними була поставлена чітка вимога: або відновити рух всього громадського транспорту, або міська рада розірве з ними угоди. Наразі визначено, що перевізники будуть курсувати за старими тарифами (3/4 грн у тролейбусах та 4/5 грн у маршрутках) до отримання висновку незалежної експертизи щодо розрахунків тарифів, рішення депутатських комісій та відповідного рішення виконавчого комітету», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, водії тернопільських маршруток оголосили страйк і з вівторок, 6 листопада, жоден автобус не виїхав на маршрут. Причиною страйку стало скасування підвищених раніше тарифів на проїзд. Рішення скасувати підвищені тарифи виконком Тернопільської міськради прийняв через протести громадськості.