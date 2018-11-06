У Тернополі водії маршруток оголосили страйк

Міська влада під тиском громадськості скасувала підвищення вартості проїзду, перевізники у відповідь не виїхали на маршрути

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:135820

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У Тернополі водії маршруток оголосили страйк
Тернополяни намагаються зайти в переповнений тролейбус, бо у місті не їздять маршрутки

В Тернополі станом на ранок вівторка, 6 листопада, жоден автобус не виїхав на маршрут. Відтак тернополяни або їздять у тролейбусах, або йдуть пішки.

Як повідомило місцеве видання «Доба», через відсутність маршруток міські тролейбуси переповнені. Відтак багато хто добирається до пунктів призначення пішки.

Громадські активісти напередодні закликали людей, які мають власні автомобілі, зробити благодійну акцію і підвозити своїх сусідів та забирати людей на зупинках у своєму напрямку, щоб не було великих скупчень та всі встигли вчасно добратися на робочі місця.

В іншому матеріалі видання зазначило, що обурені тернополяни що тернополяни готуються йти з протестом до будівлі міської ради. Коли саме маршрутки відновлять перевезення – невідомо.

Як повідомляв ZAXID.NET, 30 жовтня влада Тернополя підвищила вартість проїзду в міському громадському транспорті: готівковий проїзд у тролейбусах подорожчав до 8 грн, а у маршрутках – до 9. При цьому проїзд за безготівкову оплату коливався, в залежності від обраного способу.

Після цього рішення тернополяни вийшли на протест. Вони, зокрема, блокували центральні вулиці міста. Під тиском громадськості міська влада скасувала нові тарифи.

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