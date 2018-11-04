Мешканці Тернополя блокували центральні вулиці міста через подорожчання проїзду в транспорті

У понеділок тернополяни вирішили продовжити акцію протесту вже під стінами міської ради

У неділю, 4 листопада, мешканці Тернополя на знак протесту проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті блокували рух у центрі міста, перекривши три центральних вулиці. Про це пише місцевий сайт «Реально».

На Театральні площі зібралось більше двох тисяч людей. Вони виступали проти значного подорожчання проїзду і скандували, що жителі міста мають не такі високі зарплати, щоб платити 9 гривень за маршрутки і 8 за тролейбуси.

Опісля віче тернополяни вирушили на центральну дорогу в центрі, де перекрили рух громадського транспорту. З 14:00 люди безперервно рухалися по пішохідних переходах на вул. Замковій, Пирогова, а також центральній вулиці Руській. У зв'язку з цим було паралізовано рух громадського транспорту. Протестувальники пропускали лише карети швидкої допомоги.

Фото Ольги Фірман, «За Збручем», «Реально»

Відреагував на акцію протесту і мер міста Сергій Надал, запропонувавши ініціативній групі містян зустрітися завтра під стінами міськради.

Працівники патрульної поліції скеровували водіїв в об'їзд перекритих ділянок, однак об'їхати центральну частину після перекриття головних транспортних артерій було досить складно.

У понеділок тернополяни вирішили продовжити акцію протесту вже під стінами міської ради о 9:00.

Своєю чергою, як інформує місцевий сайт «За Збручем», начальник управління транспорту Тернопільської міської ради Ігор Мединський запевняє, що розрахунки щодо нових тарифів зроблені правильно.

«Похибок у розрахунках знайдено не було, відтак ці розрахунки було подано до управління економіки, а управління економіки вже достеменно кожну цифру перевіряло у відповідності до наказу, який регламентує збільшення тарифів. В кінцевому результаті було зрозуміло, що є всі підстави, щоб пропонувати виконавчому комітету розглянути ці тарифи», – заявив він.

Як інформував ZAXID.NET, з 1 листопада вартість проїзду у тролейбусах становить 8 гривень – при готівковому розрахунку, 6 гривень при сплаті електронним проїзним квитком або банківською карткою та 5 гривень при оплаті персоніфікованою «Карткою тернополянина».

Вартість маршрутки становить 9 гривень при оплаті готівкою, 7 гривень – при сплаті електронним проїзним квитком або банківською карткою, 6 гривень становитиме вартість при оплаті «Карткою тернополянина».

Учні платитимуть у тролейбусах 2,5 гривні та 3 гривні – у автобусах та маршрутках, а студенти – 2,5 гривні у тролейбусах та 3 гривні – у автобусах, які курсують у звичайному режимі руху.

Підняття тарифів у міськраді Тернополя пояснюють критичною ситуацією з перевезенням пасажирів, оскільки усі маршрути є збиткові та на понад 35% зменшилась кількість маршрутних автобусів.

До слова, востаннє тарифи на проїзд у міському транспорті в Тернополі збільшували на початку січня 2018 року. Разова подорож у маршрутці тоді збільшилась до 5 грн, в тролейбусі – 4 грн. Для тих, хто розраховувався «карткою тернополянина» та неіменною карткою (електронним квитком), вартість проїзду тоді залишилась без змін. Тобто 4 грн у маршрутці та 3 грн у тролейбусі.