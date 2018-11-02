Підвищення вартості проїзду в львівських маршрутках винесуть на громадське обговорення

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У Львові обговорюватимуть підвищення вартості проїзду в маршрутках. Міська рада винесе на громадське обговорення підвищення вартості проїзду, якого вимагають приватні транспортні підприємства.

У п'ятницю вранці представники Асоціації перевізників Львова заявили, що економічно обґрунтований тариф – 9,2 грн. І якщо міськрада не ухвалить таке підвищення, автобуси стануть курсувати ще гірше, ніж зараз.

«За період двох місяців дизельне пальне виросло практично на 25% в ціні. Якщо автобус не буде заробляти на дизельне пальне, абсолютно зрозуміло, що він працювати на лінії не може. Тариф 9 гривень має бути прийнятий до 1 грудня», – пояснив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

Утім у міськраді кажуть: перш за все зроблять громадські обговорення, аби визначити оптимальний варіант для львів'ян.

«Перевізники подали нам розрахунки – буквально, близько місяця тому. Ми його проаналізували, у нас вийшов середній показник на підприємствах – 8,23 грн. Сам тариф буде винесений на громадське слухання. Щоб громада міста Львова почула й висловила свою думку - зокрема, перевізникам, і щоб вони пообіцяли громаді міста, яке буде покращення», – пояснив в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

А тим часом у міськраді обіцяють посилити контроль за роботою перевізників. Із 5 листопада починають діяти нові угоди з підприємствами. За невипуск транспорту на маршрут чи нерегулярні рейси перевізнику «світить» штраф – до 3,5 тис грн за кожне порушення.

Нагадаємо, 26 жовтня у Львові відбувся конкурс на визначення перевізників, які обслуговуватимуть міські маршрути. Конкурсна комісія обрала переможців на 42 міські маршрути, на ще 12 маршрутів не подався жоден перевізник.