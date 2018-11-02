Львівські перевізники вимагають підвищити вартість проїзду до 9 грн

Іван Велійка стверджує, що обґрунтована вартість проїзду ‒ 9,20 грн

Львівські перевізники хочуть підвищити вартість проїзду в міських автобусах. Вони пропонують встановити ціну у 9 гривень. Про це 2 листопада заявив голова Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка.

За його словами, перевізники Львова економічно обґрунтованою вартістю називають 9,20 грн. Зараз у них критична ситуація, адже зросла вартість палива та водії масово звільняються. Деякі машини через це простоюють.

Ціну, яку пропонують перевізники встановити за проїзд, ‒ 9 грн. Вони згідні підвищувати вартість поступово ‒ для початку 7 гривень за умови, якщо місто їм компенсує вартість пільгових перевезень.

Перевізники пропонують чиновникам міськради сісти за стіл переговорів і ухвалити рішення до 1 грудня. В протилежному випадку обіцяють скоротити маршрути. Або обмежити їхнє курсування після 20:00.

Нагадаємо, 26 жовтня у Львові відбувся конкурс на визначення перевізників, які обслуговуватимуть міські маршрути. Конкурсна комісія обрала переможців на 42 міські маршрути, на ще 12 маршрутів не подався жоден перевізник. Маршрути розподілили між тими ж перевізниками, які обслуговували їх раніше. Однак тепер мерія зможе штрафувати перевізників за невиїзд на маршрути і розривати з ними угоди.