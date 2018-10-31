У львівському АТП-1 шукають 200 водіїв автобусів

За останній тиждень кермувати новими МАЗами зголосилися лише семеро шоферів

СуспільствоЮлія Девда, 31 жовтня, 19:41 9420

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У Львівському комунальному підприємстві АТП-1 продовжують шукати водіїв. За останній тиждень тільки семеро кандидатів зголосилося кермувати великогабаритними автобусами білоруського виробника «МАЗ», яких днями надійшло ще вісім. Зараз на підприємстві вже 58 машин цієї марки, що більше половини від погодженого замовлення. 43 із них курсують на маршрутах № 2а, 3а, 5а, 16, 46 та 47а. Відповідно, їх потрібно укомплектовувати водіями. Про це ZAXID.NET розповів заступник директора АТП-1 Олександр Струтинський.

«Якщо Мінський автозавод і львівський «Електрон» виконають свої зобов'язання та до 31 грудня поставлять нам 100 і 50 автобусів відповідно, то нам треба ще орієнтовно 200 водіїв. За цей тиждень ми прийняли на роботу семеро шоферів, проте четверо звільнилися», ‒ розповідає він.

Тим часом компанія «Електрон», яка має виготовити для львівських вулиць 50 автобусів, ще не надала жодного з них. Перші 5 машин мають надійти найближчими днями.

Нагадаємо, до кінця 2018 року Львів повинен отримати 150 великогабаритних автобусів: 100 ‒ від Мінського автомобільного заводу (МАЗ) та 50, виготовлених на потужностях львівського «Електрона». Угоду про це АТП-1 підписало з акціонерним банком «Укргазбанк» на умовах фінансового лізингу.

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