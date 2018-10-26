Перемогла стабільність

У Львові затвердили план розвитку транспорту до 2020 року.

У п’ятницю, 26 жовтня, у Львові відбувся конкурс на визначення перевізників, які обслуговуватимуть міські маршрути. Конкурсна комісія обрала переможців на 42 міські маршрути, на ще 12 маршрутів не подався жоден перевізник.

При цьому маршрути розподілили між тими ж перевізниками, які обслуговували їх раніше. Однак тепер мерія зможе штрафувати перевізників за невиїзд на маршрути і розривати з ними угоди.

ZAXID.NET пояснює, на які зміни у транспорті можна чекати після проведеного конкурсу.

Чи змінились перевізники?

Ні. Раніше львівські маршрути обслуговували комунальний перевізник АТП-1 та чотири приватні перевізники АТП-14630, Міра і К, Успіх БМ, Фіакр-Львів. Усі вони подались на новий конкурс, при тому фактично на ті самі маршрути, які обслуговували раніше. Винятком є маршрут №38, який раніше обслуговував перевізник АТП-14630, а тепер за результатами конкурсу - Успіх БМ. Також у АТП-1 з’явився постійний маршрут №52, який раніше курсував у режимі «експрес» і обслуговувався цим перевізником тимчасово.

Разом зі львівськими перевізниками на конкурс подалися рівненське ТзОВ «СВ Лайф» та дніпровське ПП «Автоекспрес-Дніпро». Конкурсна комісія не допустила їх до конкурсу через невідповідність умовам конкурсу. Зокрема, у перевізників відсутні низькопідлогові автобуси, недостатня пасажиромісткість та прострочені сертифікати відповідності.

Відтак 42 з 54 міських маршрутів, які попередньо розподілили на лоти, розіграли між львівськими перевізниками. Оскільки перевізники не подавалися на однакові лоти, конкуренції між ними не було. З огляду на це конкурсна комісія приймала рішення по кожному лоту одноголосно.

Чи зміниться якість перевезень?

Можливо. Нові угоди, які уже наступного тижня підпишуть з перевізниками на 5 років, відрізняються від тих, які діяли раніше. У новому договорі буде передбачений «звичайний» (автобуси мають їздити за графіком і зупинятися лише на офіційно затверджених зупинках) режим роботи автобусів, а не режим «маршрутне таксі» (дозволяє посадку і висадку пасажирів на вимогу, тобто не на зупинках).

У договорі із перевізниками прописуються штрафи за невипуск автобусів на маршрути у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн), а за інші порушення (дотримання графіка, комфорт та чистота автобусів, скарги пасажирів) – 100 неоподаткованих мінімумів (1700 грн).

У договорі прописуються випадки, коли мерія може розірвати угоди з перевізниками. Це, зокрема, випуск протягом трьох днів на місяць нижче 80% планової кількості автобусів.

Перевізників також зобов’язують у 2019 році мати не менше 35% низькопідлогових автобусів, а у 2020-му таких автобусів має бути щонайменше 50%. Щороку перевізники мають оновлювати свій автопарк мінімум на 10%.

Також перевізників зобов’язують безкоштовно перевозити школярів під час навчального року за наявністю у них учнівського квитка. Водночас про безкоштовне перевезення пенсіонерів в договорі не йдеться (сьогодні безкоштовно возить пенсіонерів лише комунальне АТП-1).

Усі автобуси мають бути обладнані GPS-трекерами, також в усіх автобусах мають оголошувати назви зупинок.

На які маршрути не подався жоден перевізник і що з ними буде?

Приватні перевізники не подались від 12 маршрутів, які раніше обслуговували. Це, зокрема, четвертий лот, у який входять маршрути №18 (вул. Суботівська – вул. Тракт Глинянський), №37 (вул. Під Голоском – вул. Хоткевича), №48 (аеропорт «Львів» - вул. Хмельницького), №49 (вул. Величковського – приміський вокзал, вул. Городоцька), шостий лот, в який входять маршрути №40 (ТРЦ King Cross Leopolis, вул. Стрийська – м. Винники), №36 (м. Винники – пл. Кропивницького), №50 (вул. Величковського – вул. Дж. Вашингтона), №19 (вул. Антонича – вул. Миколайчука) та лот 13, у який входять маршрути №35 (вул. Польова – вул. Трильовського), №30 (вул. Величковського – вул. Карбишева), №12 (вул. Величковського – вул. Миколайчука), №54 (вул. Антонича – с. Бірки).

На ці маршрути мерія укладе тимчасові угоди з діючими перевізниками, а згодом оголосить повторний конкурс. Важливо, що тимчасові угоди не передбачають штрафних санкцій, які прописані у нових постійних договорах з перевізниками. Тобто якість обслуговування на цих маршрутах найближчим часом навряд чи зміниться.

Так хто на чому їздитиме?

За результатами конкурсу комунальне АТП-1 отримало такі маршрути:

Лот 1: №46 (просп. Червоної Калини – вул. Орлика), №6А (вул. Величковського – пл. галицька), №5А (м. Винники – пл. Різні), №28 (смт Рудно – вул. Варшавська).

Лот 2: №4А (просп. Червоної Калини – пл. Різні), №3А (ТРЦ King Cross Leopolis, вул. Стрийська – пл. Різні), №29 (м. Винники – Головний залізничний вокзал, вул. Чернівецька), №10 (пл. Двірцева - ТРЦ King Cross Leopolis, вул. Стрийська), №52 ( АС «Західна», вул. Городоцька – пл. Різні).

Лот 3: №20 (вул. Польова – вул. Суботівська), №47А (ст. Підзамче – просп. Червоної Калини), №1А (Галицьке перехрестя – пл. Галицька), №9 (вул. Максимовича – с. Муроване).

Лот 5: №16 (вул. Сихівська – Головний залізничний вокзал, вул. Чернівецька), №32 (Головний залізничний вокзал, вул. Чернівецька – просп. Червоної Калини), №45(вул. Пулюя – пл. Галицька), №2А (АС «Західна», вул. Городоцька – вул. Університетська).

Міра і К обслуговуватиме такі маршрути:

Лот 7: №8 (пл. Святого Теодора – смт Брюховичі), №33 (вул. Виговського – вул. Січових Стрільців), №25 (вул. Кордуби – ТРЦ King Cross Leopolis, вул. Стрийська), №27 (ст. Скнилів – вул. Личаківська).

Лот 9: №11 (вул. Величковського – просп. Червоної Калини), №14 (АС «Західна», вул. Городоцька – вул. Антонича), №7 (вул. Чигиринська – вул. Скрипника).

Власниками ТзОВ «Міра і К» є Іван Велійка та Тарас Хома, керівником – Тарас Солтис.

АТП-14630 отримало такі маршрути:

Лот 8: №15 (Приміський вокзал, вул. Городоцька – вул. Медової Печери), №31(Головний залізничний вокзал, вул. Чернівецька – Галицьке перехрестя), №23 (вул. Суботівська – вул. Тракт Глинянського), №42 (просп. Червоної Калини – пл. Кропивницького).

Лот 12: №21 (Кільцева дорога -вул. Коперника), №44 (ТРЦ Victoria Gardens, вул. Наукова – вул. Медової Печери), №26 (вул. Антонича – вул. Миколайчука).

Власниками ПАТ «Львівське АТП – 14630» є Володимир Хома та узбекистанець Зійоїдін Абдурахмонов, директором є Степан Кузьбит.

Фіакр-Львів обслуговуватиме:

Лот 10: №39 (вул. грінченка – вул. Богданівська), №41 (вул. Сихівська – Галицьке перехрестя), №17 (вул. Рудненська – вул. Миколайчука), №24 (Приміський вокзал – вул. Медової Печери).

Лот 14: №34 (с. Білогорща – вул. Грінченка), №13 (вул. суботівська – просп. Червоної Калини), №22 (пл. Святого Теодора – вул. Під Осовою), №43 (вул. Суботівська – вул. Раковського).

Власником ТОВ «Фіакр-Львів» є Роман Левик, а керівником Микола Шкурган.

Успіх БМ отримав маршрути за лотом 11: №51 (Галицьке перехрестя - ТРЦ Victoria Gardens, вул. Наукова), №53 (Галицьке перехрестя – просп. Червоної Калини), №38 (вул. Університетська – просп. Червоної Калини). У ТОВ «Успіх БМ» семеро засновників – Андрій Завербний, Юрій Мельник, Олег Батючок, Володимир Іськович, Іван Пшеничний, Павло Вільчик та Розалія Бевко. Директором «Успіху БМ» є Юрій Мельник.

А чому конкурс на перевізників так довго не відбувався?

Постійні договори із перевізникам у Львові завершилися ще вкінці 2016 року. З того часу мерія кілька разів намагалась провести конкурс на визначення перевізників, однак отримувала низку оскаржень у суд від приватних перевізників та громадських активістів. Тому міське управління транспорту постійно укладало із діючими перевізниками тимчасові договори.