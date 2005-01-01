Львівська мерія затвердила нові умови договорів з автобусними перевізниками

ЛМР зобов'яже перевізників купувати пристосовані для маломобільних автобуси

У п’ятницю, 8 червня, виконавчий комітет Львівської міськради затвердив оновлений типовий договір, який укладатимуть з перевізниками після конкурсу на міські автобусні маршрути.

Зазначимо, що в лютому 2018 року виконком ЛМР уже затверджував типовий договір з перевізниками, однак через прийняття урядом змін до правил проведення конкурсу на автобусні маршрути, у мерії скасували попередній договір і прийняли оновлений.

У новому договорі з перевізниками буде передбачений «звичайний» режим роботи автобусів, а не режим «маршрутне таксі». Зазначимо, що згідно із законом про автотранспорт, «звичайний» режим руху автобусів передбачає, що автобуси мають їздити за графіком і зупинятися лише на офіційно затверджених зупинках. Натоміть режим «маршрутне таксі», у якому львівські автобуси працюють досі, дозволяє посадку і висадку пасажирів на вимогу, тобто не на зупинках, а також має лише графіки відправлення автобусів з кінцевих зупинок.

Крім того, у договорі будуть передбачені штрафи за невипуск автобусів на маршрути у розмірі 200 неоподаткованих мінімумів (3400 грн, – ред.), а за інші порушення – 100 неоподаткованих мінімумів (1700 грн, – ред).

Управління транспорту зможе також розривати договори з перевізниками, якщо ті протягом трьох днів на місяць випускатимуть на маршрути менше 80% автобусів від запланованих. Розірвати договір з перевізником мерія зможе також у разі, якщо він не погодиться на запровадження електронного квитка.

Водночас, в оновленому типовому договорі передбачено, що управління транспорту буде зобов’язане продовжити договори з перевізниками (не більше, ніж на п’ять років) у разі, якщо вони інвестуватимуть кошти у придбання нових автобусів і не порушуватимуть умов договору. При цьому зазначаються, що перевізники мають щороку оновлювати не менше 10% від кількості свої автобусів.

Серед нових вимог, яких не було в договорах раніше, – обов’язок перевізників забезпечити наявність на маршрутах автобусів, пристосованих для людей з інвалідністю та маломобільних. До кінця 2019 року таких автобусів має бути 35%, а з 2020 – не менше 50%.

Крім того, в договорі передбачний обов'язок перевізників безкоштовно возити школярів протягом навчального року за наявності в них учнівських квитків.

Додамо, що новий договір з перевізниками мерія зможе укласти лише після проведення конкурсу на 54 міські автобусні маршрути.

Нагадаємо, що з січня 2017 року у Львові не вдавалось провести конкурс перевізників через низку судових позовів. Одна з основних заборон, яка стояла на заваді конкурсу, – рішення Дніпропетровського окружного адмінсуду за позовом ПП «Матеріал-Сервіс» з міста Кам’янського, яке нібито не змогло взяти участь у конкурсі. Цим рішенням суд на час розгляду справи по суті заборонив проводити засідання конкурсного комітету і визначати переможців. У грудні 2017 року суд скасував заборону, однак оголошення конкурсу знову відклали через зміни в правилах проведення конкурсів, які ухвалив Кабмін.

Якщо минулого року на конкурс мерія виставляла 46 маршрутів, то цьогоріч їх буде вже 54, оскільки поки тривали суди, завершились договори з перевізниками на ще кілька маршрутів.

Зараз усі перевізники – комунальне АТП-1 та приватні «Міра і К», АТП-14630, «Фіакр-Львів» і «Успіх БМ» – працюють за тимчасовими договорами.