Підвищення тарифів на громадський транспорт у Тернополі скасували після протестів

Мешканці міста обурилися новими тарифами у громадському транспорті

У Тернополі після громадських протестів зменшать тарифи на проїзд у громадському транспорті.

Як пише сайт «За Збручем», 5 листопада міський голова Сергій Надал зустрівся з протестувальниками, які вихідними перекривали рух у центрі Тернополя, протестуючи проти зависокої вартості проїзду у маршрутках та тролейбусах.

Очільник міста пояснив, що збільшення тарифів – це вимушений крок. За словами Надала, «тернопільський транспорт найкращий в Україні», але збитковий, тому виконком міської ради був змушений збільшити вартість проїзду одразу на 50%. Разом з тим, він зазначив, що оскільки мешканці міста вимагали повернути тарифи – рішення виконавчого комітету буде скасовано. Тернополяни зможуть їздити за старими тарифами вже від 6 листопада.

Копія рішення виконкому про повернення старих тарифів на проїзд

Водночас Сергій Надал наголосив, що такі тарифи є нерентабельними. Тож скільки часу зможе їздити за ними громадський транспорт – сказати неможливо. Є ризик, що маршрутки взагалі припинять курсувати.

За словами голови, міська рада оприлюднить детальні розрахунки щодо собівартості проїзду, а також замовить проведення незалежної аудиторської перевірки.

Як писав ZAXID.NET, 4 листопада мешканці Тернополя на знак протесту проти підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті блокували рух у центрі міста, перекривши три центральних вулиці. Загалом на протест вийшли більш ніж дві тисячі людей.

Містяни виступали проти значного подорожчання проїзду і скандували, що жителі міста мають не такі високі зарплати, щоб платити 9 гривень за маршрутки і 8 за тролейбуси.

Із 1 листопада у Тернополі майже вдвічі підвищили вартість проїзду в громадському транспорті. Згідно з рішенням виконкому міської ради, разова оплата готівкою у тролейбусі становила 8 гривень, у маршрутці — 9 гривень.