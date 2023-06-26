11-річна дівчинка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом

У неділю, 25 червня, на Львівщині 23-річна водійка кросовера збила 11-річну дівчинку, яка переходила дорогу пішохідним переходом. Дитину з травмами доставили у лікарню.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась 25 червня близько 16:15 на автодорозі Бібрка – Бурштин в одному з сіл Стрийського району. Як попередньо встановили правоохоронці, 23-річна мешканка району, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, скоїла наїзд на 11-річну дівчинку, яка переходила проїзну частину нерегульованим пішохідним переходом. Внаслідок наїзду пішохідка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню.

23-річна мешканка району, керуючи автомобілем Volkswagen Tiguan, скоїла наїзд на 11-річну дівчинку

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські встановлюють обставини події.