ДТП сталася у селі Лапаївка у зоні пішохідного переходу

У понеділок, 22 травня, у селі Лапаївка біля Львова водійка Renault Megane збила 12-річну дівчинку. Від удару дитину відкинуло на зустрічний автомобіль. Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:00 на дорозі в селі Лапаївка біля Львова. 50-річна львів’янка на автомобілі Renault Megane здійснила наїзд на 12-річну пішохідку, місцеву мешканку, після чого дівчинку відкинуло на зустрічний автомобіль Nissan Life, яким керував 51-річний місцевий житель. У поліції не коментують обставин ДТП, але, як видно з оприлюднених фото, аварія сталася у зоні пішохідного переходу.

Наїзд на пішохідку в селі Лапаївка (фото поліції)

Унаслідок ДТП дівчина отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Про важкість травм в поліції не уточнили.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватиці загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.