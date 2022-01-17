"Волга" на дровах

Винахідник з Волині перевів «Волгу» на дрова та за три роки заощадив близько 50 тис. грн на пальному. У багажнику «Волги» з'явився газогенератор, що працює на дровах. Він виробляє піролізний газ який подається у двигун автомобіля. ГАЗ-31029 на дровах може розвинути швидкість до 100 км/год.

Нестандартний тюнінг «Волги» Олег із волинського села Осівці виконав своїми руками ще три роки тому. Принцип роботи установки він вивчив в інтернеті. Переробка авто на дрова коштувала лише 100 доларів.

У багажнику Волги встановлено газогенератор. Унаслідок спалювання дров у ньому утворюється газ, який трубопроводом надходить у циліндри (як і авто з ГБО).

Після доробки ГАЗ-31029 здатний розігнатися до 100 км/год, а запас дров достатньо, щоб проїхати до 50 км. Якщо потрібно їхати далі, доводиться брати дрова в салон: мішка вистачить ще приблизно на 100 км.

За три роки експлуатації власник зміг заощадити на пальному 50 тис. грн. Майстер уже проектує новий удосконалений газогенератор. Він стане компактнішим і буде встановлений на інший автомобіль.