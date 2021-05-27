ОПЗЖ Віктора Медведчука та «Партія Шарія» Анатолія Шарія названі «внутрішніми ворогами, які розхитують ситуацію в країні в інтересах Кремля»

Депутати Волинської обласної ради на своєму засіданні у четвер, 27 втравня, ухвалили звернення до президента, Верховної Ради і Мінʼюсту, в якому просять заборонити в Україні діяльність «Опозиційної платформи – За життя», лідером якої є Віктор Медведчук, та «Партії Шарія». Про це повідомляє місцеве видання «Конкурент».

Як йдеться у тексті звернення, ініціатором якого стала фракція ВО «Свобода», вищевказані політсили названі внутрішніми ворогами, які розхитують ситуацію в країні в інтересах Кремля.

«За проросійськими політиками завжди йдуть російські танки. Щоб не допустити цього, необхідно вже сьогодні заборонити діяльність рупорів Кремля. Члени вищезазначених політичних партій своєю діяльністю відверто заграють з країною агресором Російською Федерацію, що несе велику загрозу для економічного, політичного, соціального життя української держави», – сказано в тексті звернення.

Депутати також вимагають прийняти вимагають законопроект і відповідні регуляторні акти, які б заборонили фактичну діяльність партій.

«У зв’язку з викладеним, вимагаємо підготувати та ухвалити законопроект та відповідні регуляторні акти, які би заборонили фактичну діяльність партій «Опозиційна платформа – За життя» та «Партія Шарія» – як таких, що відстоюють і активно просувають інтереси російського агресора і є, по суті, колаборантами Кремля», – йдеться у зверненні.

Як інформував ZAXID.NET, у березні 2021 року Мінʼюст звернувся до суду, щоб заборонити «Партію Шарія», засновником якої є Анатолій Шарій. Він оголосив про створення «Партії Шарія» для участі у виборах до Верховної Ради влітку 2019 року. ЦВК спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року.

16 лютого 2021 року Анатолію Шарію, який наразі проживає в Іспанії, оголосили підозру за статтями про державну зраду та про порушення рівноправності громадян.

На переконання слідчих, Шарій діяв на замовлення іноземних структур. Зокрема, його дії були спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні, а також на розпалювання міжетнічних та міжконфесійних конфліктів.

22 лютого його викликали для проведення слідчих дій, але він не прийшов. Служба безпеки України розцінює неявку як переховування від слідства.

25 лютого Шарія оголосили у державний розшук. Його адвоката Валентина Рибіна ознайомили із матеріалами справами, які слугували підставою для оголошення підозри.