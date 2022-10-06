Лісівники зафіксували на відео, як група чоловіків розвантажувала зрубані дерева

Волинські лісівники за допомогою дрона викрили чоловіків, які перевозили вирубані дерева. Під час патрулювання квадрокоптером лісівники за 500 метрів виявили групу чоловіків, що розвантажувала незаконно вирубані дерева.

Випадок зафіксували у середу, 5 жовтня, повідомляє прес-служба обласного управління лісомисливського господарства. Патрулювання проводили працівники державної лісової охорони та групи оперативного реагування Ківерцівського лісового господарства.

«Під час патрулювання лісових масивів самовільну порубку виявили на віддалі заболоченої місцевості - орієнтовно за 500 м від перебування групи оперативного реагування. З допомогою квадрокоптера встановлено осіб, які вже вивозили деревину, та зафіксовано сам факт», – йдеться у повідомленні.

Також прес-служба опублікувала відео з квадрокоптера, на якому видно, як група чоловіків розвантажує деревину з підводи.

Крім цього, цього ж дня лісівники виявили у селі Домашів Луцького району приватну пилораму, де зберігали сосну без відповідних дозвільних документів. На місці працювала поліція.