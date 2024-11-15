Вадим Веніславський два роки був заступником прокурора Волинської області

Експрокурор з Луцька Вадим Веніславський виграв апеляцію щодо поновлення на посаді першого заступника керівника Одеської обласної прокуратури. Правоохоронець двічі подавав у суд у звʼязку зі звільненням – у 2014 та 2021 роках. Про це повідомив 15 листопада волинський сайт журналістських розслідувань «Сила правди».

Вперше Вадима Веніславського звільнили з посади заступника прокурора Волинської області у порядку люстрації в 2014 році. Тоді посадовець розпочав власний бізнес із торгівлі автомобільною спецтехнікою, а також став співвласником луцької компанії «Спецкомунтех». У 2019 році Вадим Веніславський через суд відстояв повернення посади в прокуратурі і переписав свою частку у фірмі на дочку. Навесні 2020 року посадовець отримав посаду в Офісі Генерального прокурора. Із 28 липня 2020 року до 5 лютого 2021 року Вадим Веніславський виконував обов’язки прокурора Одеської області, поки колишня генпрокурорка Ірина Венедіктова не призначила замість нього Сергія Костенка.

Вадим Веніславський продовжив працювати заступником керівника Одеської обласної прокуратури, аж поки у серпні 2021 року його вдруге не звільнили з посади. Офіційно – у звʼязку з неналежним виконанням посадових обовʼязків і за рішенням кадрової комісії із розгляду дисциплінарних проступків. До цього представники Офісу Генерального прокурора протягом лютого-березня 2021 року проводили в установі численні перевірки щодо стану організації роботи, за результатами яких виявили низку недопрацювань і звинуватили в них Вадима Веніславського.

Проте, журналісти зазначають, що звільнення посадовця збіглося в часі з конфліктом Ірини Венедіктової із на той момент представником Президента України в Конституційному Суді Федором Веніславським – братом Вадима Веніславського.

«Федір Веніславський почав закидати Офіс Генпрокурора запитами стосовно кадрової ситуації і реформи прокуратури. На це й поскаржилася Ірина Венедіктова, натякнувши, що нардеп робить це через те, що його брат опинився під загрозою звільнення», – йдеться у розслідуванні.

Вадим Веніславський не погодився зі звільненням і одразу ж подав позов про поновлення на посаді. У суді він наголосив, що під час звільнення Офіс Генпрокурора не дотримався законної процедури. Крім того, експравоохоронець розкритикував рішення кадрової комісії, на підставі якого його й звільнили. Зазначив, що поки виконував обов’язки керівника обласної прокуратури, то обов’язки за посадою першого заступника мали перейти іншому заступнику. Втім, у своєму рішенні кадрова комісія не розмежувала його обов’язки як першого заступника та виконувача обовʼязків керівника обласної прокуратури. Так, рішення про поновлення волинянина на посаді ухвалив Київський окружний адміністративний суд 17 липня 2024 року та Шостий апеляційний адміністративний суд 21 жовтня 2024 року.

Додамо, що Вадим Веніславський став правоохоронцем у квітні 2000 року. Розпочинав карʼєру з посади помічника прокурора Маневицького району. Уже за два роки перебрався до Луцька, де впродовж 2003-2011 років працював прокурором різних відділів прокуратури Волинської області. Із листопада 2011 року до липня 2012 року обіймав посаду прокурора Луцького району, а наступні два роки був заступником прокурора Волинської області.