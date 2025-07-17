На період розслідування митники вилучили у порушниці весь товар

У пункті пропуску «Устилуг» волинські митники затримали партію дороговартісних товарів, прихованих під ковбасою. Водійка мікроавтобуса намагалася ввезти речі з Польщі «зеленим коридором». Про це повідомила 17 липня пресслужба Волинської митниці.

За інформацією митників, контрабанду виявили у мікроавтобусі, який в’їжджав із Польщі «зеленим коридором». Водійка авто приховала під ковбасою навушники Apple, жіночі сумки від Tuscany Leather, портфелі від Time Resistance – загалом 207 дороговартісних товарів.

«Жінка приховала речі в усіх нішах чи пакунках, щільно прикривши продуктами харчування або особистими речами, що значно ускладнювало виявлення товару. Попередньо вартість вилученого на склад митниці краму оцінюється у понад пів мільйона гривень», – зазначають митники.

Протокол про порушення митних правил склали за ч.1 ст. 483 Митного кодексу України. Санкція передбачає штраф у розмірі від 50 до 100% вартості предметів порушення митних правил з їх конфіскацією або без такої (за рішенням суду).