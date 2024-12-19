Луцький міськрайонний суд виніс вирок 21-річному Олексію Токарському, який ошукав понад пів сотні людей. Обвинувачений продавав у соцмережі неіснуючу військову амуніцію. Коли потерпілі надсилали йому гроші – припиняв відповідати на повідомлення або блокував. За скоєне чоловіку призначили 4 роки і 3 місяці тюрми.

Як йдеться у вироку від 10 грудня, у червні 2022 року Олексій Токарський створив сторінку у Facebook, призначену для продажу військової форми, спорядження та амуніції. З тих пір чоловік приймав замовлення і гроші від покупців, проте товар їм не надсилав. Загалом із червня по грудень 2022 року обвинувачений ошукав 66 людей на 300 тис. грн.

За даними слідства, Олексій Токарський отримував гроші потерпілих на банківські картки друзів, які не знали про його схему. Обвинувачений розповідав останнім, що через проблеми з паспортом не може відкрити власний рахунок у банку, тому просив скористатися їхніми карками. Отримані гроші він використовував на власні потреби, а також для поповнення ігрового акаунту в одній з букмекерських компаній.

Суддя Ярослав Артиш визнав Олексія Токарського винним у шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілим (ч. 3 ст. 190 КК України), й призначив 4 роки і 3 місяці тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.