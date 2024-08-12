Маневицький районний суд виніс вирок жителю села Чорторийськ за зґвалтування знайомої. Обвинувачений із застосуванням сили вступив у статеві стосунки з односельчанкою, за що отримав три роки тюрми.

Як йдеться у вироку суду, інцидент у селі Чорторийськ Маневицької громади стався 7 квітня 2024 року. Близько 17:10 обвинувачений зайшов до будинку односельчанки й після короткої розмови повалив її на підлогу, де із застосуванням сили вступив із жінкою у статеві стосунки.

Під час судового засідання волинянин свою вину визнав повністю. Він розповів, що у день злочину зайшов у гості до потерпілої, де під час нетривалого спілкування в нього виникло бажання «вступити з нею в сексуальний контакт». Як саме відбувався інтим, чоловік розповісти відмовився. Зазначив, що шкодує про свій вчинок і просив суд суворо його не карати.

Водночас, за словами потерпілої, односельчанин домагався до неї протягом тривалого часу. Жінка розповіла, що ввечері 7 квітня 2024 року у будинок, де вона проживає сама, зайшов обвинувачений та після нетривалої розмови почав вимагати зайнятися з ним сексом. Вона нібито всіляко намагалась заспокоїти його та просила не чіпати її, але це дуже розлютило чоловіка, тож він обхопив її руками та повалив на підлогу. Потерпіла також зазначила, що спершу чинила супротив, втім через страх за власне життя вона вирішила виконувати всі вимоги кривдника.

Суддя Руслан Ониско визнав жителя Чорторийська винним за ч.1 ст.152 ККУ (зґвалтування) й призначив три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.