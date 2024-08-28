Порушник ловив рибу на човні за допомогою дев'яти сіток

Правоохоронці оголосили підозру 34-річному жителю села Гумнище Луцького району, який риболовлею заподіяв істотну шкоду довкіллю. За скоєне йому загрожує до 85 тис. грн штрафу, повідомили 28 серпня у прокуратурі Волинської області.

За даними слідства, чоловік 11-12 червня 2024 року за допомогою дев'яти сіток незаконно ловив рибу на території гідрологічного заказника «Перемильський». Із незаконним уловом, який згодом оцінили у понад 660 тис.грн, його виявили працівники Управління державного агентства меліорації та рибного господарства.

Волинянину вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 249 ККУ (незаконне зайняття рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду). Санкція статті передбачає від 51 до 85 тис. грн штрафу.