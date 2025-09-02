Команда лікарів і пацієнт Сергій, якого прооперували (другий зліва)

У Ковельському міськрайонному територіальному медобʼєднанні вперше в Україні успішно провели унікальну високотехнологічну операцію – імплантацію довготривалої механічної підтримки кровообігу LVAD. Це втручання дало шанс на повноцінне життя 31-річному мешканцю Любомля, який понад рік очікує на трансплантацію серця.

Як повідомили 1 вересня на сторінці медзакладу у фейсбуці, мешканцю Любомля у 17 років діагностували вроджену дилатаційну кардіоміопатію. Попри багаторічне лікування, хвороба прогресувала, а єдиним порятунком залишається пересадка серця. Чоловік уже понад рік перебуває у списку очікування.

У 31-річному віці він потрапив до лікарні у критичному стані, тож медики ухвалили рішення про імплантацію LVAD – пристрою, що підтримує роботу серця та дає можливість дочекатися донорського органа.

«Сьогодні стан пацієнта стабільний, він поступово адаптується до життя з інноваційним пристроєм. Він впевнено долає невеликі дистанції й почувається добре», – розповіла лікарка-кардіолог Ольга Танська.

Додамо, що на початку серпня 2025 року спеціалісти Волинської обласної дитячої клінічної лікарні діагностували перший в Україні випадок PAMI-syndrome. Захворювання виявили у шестирічної пацієнтки, яка скаржилась на болі в нозі. Наразі дівчинка отримує специфічне лікування і її стан покращився.