Президент Польщі Анджей Дуда у Києві 28 червня 2025 року

Президент Володимир Зеленський нагородив польського колегу Анджея Дуду орденом Свободи. Відповідний указ президент підписав у День Конституції України 28 червня.

«За визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України постановляю: нагородити орденом Свободи Дуду Анджея – Президента Республіки Польща», – ідеться в документі.

Зауважимо, уранці 28 червня президент Анджей Дуда прибув до Києва. Політик долучився до урочистих заходів з нагоди Дня Конституції України.

«Я дуже радий, що ти сьогодні тут, дорогий друже. У перший місяць війни ми щодня, щоночі були постійно на зв’язку, 24/7. І коли поляки допомагали багатьом нашим українцям, коли ми з тобою працювали, відкривали перший хаб у Жешуві – я це дуже добре пам’ятаю, звідки потім доставлялись така важлива допомога та зброя для нашого народу», – сказав Володимир Зеленський і подякував за «єдність, яку не втратили український та польський народи».

Орден Свободи – державна нагорода України, встановлена для відзначення громадян за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини й громадянина.

Станом 28 червня 2025 року кавалерів ордена Свободи є 83, 29 з них – громадяни інших країн. Це найвищий орден України, яким можуть бути нагороджені іноземці й особи без громадянства (для громадян України найвищою нагородою є звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» або ордена Держави).

Нагадаємо, каденція чинного президента Польщі Анджея Дуди від партії «Право і Справедливість», який відбув на посаді два терміни поспіль, завершується 5 серпня 2025 року. Його замінить 42-річний консервативний кандидат, очільник польського Інституту національної пам’яті Кароль Навроцький. Свої голоси за нього віддали 50,89% польських виборців.