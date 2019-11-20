Володимир Зеленський назвав усі питання для «нормандської зустрічі»

Зеленський відкрив відбудований міст у Станиці Луганській

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорить на зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки» питання виборів на окупованій території Донецької і Луганської областей. Про це він сказав під час візиту до Станиці Луганської, інформує прес-служба глави держави.

«Можливість проведення місцевих виборів уже на території України, а не на тимчасово окупованій території України. Найголовніше питання», - заявив президент.

За словами Зеленського, також буде обговорюватися питання обміну полоненими. Він заявив, що буде вимагати складання повного списку незаконно утримуваних осіб з конкретними датами обміну.

Крім того, глава держави має намір підняти питання про численні перемир'я, яких дотримуються тільки перші два-три дні.

«Досі в Мінську на багатьох зустрічах ніхто не говорив, а що буде, якщо домовилися про припинення вогню, а вогонь знову почався. Я хотів би теж про це говорити – і мати результат», - сказав він.

Також Зеленський має намір підняти питання контролю над кордоном з Росією.

Глава держави додав, що виконав домовленості, «щоб розблокувати формат нормандської зустрічі», зокрема, в питанні відведення військ.

«Багато ділянок, які дуже складні для обговорення розведення, тому зараз про це не говоримо – ми будемо говорити на зустрічі», - розповів він.

Як інформував ZAXID.NET, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Україна готова до «розумного компромісу» на прийдешньому паризькому саміті Нормандської четвірки.