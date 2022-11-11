Президент України Володимир Зеленський привітав Польщу із Днем незалежності. Звернення оприлюднене у телеграм-каналі голови держави, у ньому він говорить польською мовою.

«Рідна Польще! Твоїй відновленій незалежності сьогодні – 104 роки. І мої 104 слова – тобі. Україна і Польща – разом. Ти – наша сестра. Було по-різному між нами, але ми – рідні, ми – вільні. Коли нашій відновленій Незалежності було 30, Польща була поруч», – сказав Зеленський.

відео Офісу президента

«Пам’ятаю наше спільне щастя – ми раділи разом. Коли ми знову зіткнулися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч. Українці завжди пам’ятатимуть це. Пам’ятатимуть, як зустрічали наших. Як допомагають нам. Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Наша дружба – навіки, наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями», – додав голова держави.

Нагадаємо, що після початку російського вторгнення Польща надає Україні різноманітну підтримку Україні.

Наприкінці липня на знак подяки Польщі за допомогу українцям Верховна Рада України підтримала закон про особливий статус поляків в Україні.