Пррезидент України вручив нагороди воїнам-піхотинцям

Президент України Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем піхоти і вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки.

«Сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців – те, що дає нашій державі найвагоміший результат, незламність нашої оборони. Велика честь сьогодні вітати вас з Днем піхоти, це честь для мене щодня представляти у відносинах зі світом зокрема таких наших воїнів, якими є наші піхотинці, – взірцеву українську хоробрість, взірцеву українську стійкість», – сказав глава держави, якого цитує прес-служба.

За його словами, держава стоїть міцно, бо українські піхотинці воюють гідно – разом із усіма українськими силами оборони та безпеки.

«Світові не просто позбутися багатолітніх ілюзій про Росію. Держава-зло зробила дуже багато, щоб світ вважав нібито це зло нездоланне. Але українці, українські воїни, українські воїни-піхотинці демонструють, як долається це начебто незламне зло», – сказав президент.

відео Офісу президента

Також з нагоди Дня піхоти президент України вручив державні нагороди. Зокрема, найвище звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» присвоєно командиру 56-ї окремої механізованої бригади полковнику Сергій Сірченк за участь у заходах зі стримування збройної агресії в Луганській та Донецькій областях у 2014 – 2018 роках. У день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого організував ефективну розвідку, що дозволило забезпечити надійну оборону в зоні відповідальності бригади. Виконував низку бойових завдань у Запорізькій області, на Донеччині, зокрема у Вугледарі, Бахмуті та Бахмутському районі.

Також глава держави передав «Золоту зірку» донці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно. Він був учасником АТО та ООС з 2015 по 2021 роки. Особисті та професійні якості командира дозволяли його підрозділу утримувати ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводити наступальні дії. Згодом його підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в м. Бахмут, де під час мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

Нагороди з рук Президента також отримали ще 14 військовослужбовців – бійці були відзначені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» і «Захиснику Вітчизни».

Крім того, почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали три військові частини Сухопутних військ ЗСУ: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Глава держави вручив командирам військових частин стрічку до їхніх бойових прапорів.

У відповідь командир 10-ї ОГШБ подарував президентові шеврон і планкетку його бригади.