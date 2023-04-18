Президент України відвідав передові позиції ЗСУ на Донеччині ﻿і вручив воїнам нагороди

У вівторок, 18 квітня, президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції Збройних сил України в Авдіївці Донецької області. Про це повідомила прес-служба президента України.

Глава держави заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації в районі його відповідальності, а також вручив нагороди бійцям.

Також зазначається, що президент поспілкувався з бійцями із різних підрозділів українських військ – морської піхоти, десантно-штурмових, механізованих та артилерійських – і подякував їм за службу.

«Маю честь сьогодні бути тут, подякувати вам за службу, за те, що бороните нашу землю, Україну, наші сім’ї. Вітаю вас зі святами, з Великоднем, і бажаю вам лише перемоги – того, чого бажаю кожному українцю, що дуже важливо для нас усіх. Бажаю здоров’я всім вам і вашим сім’ям та щиро вдячний від кожного українця за той великий шлях, який ви проходите щоденно», – заявив глава держави.

З рук президента військові отримали ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

відео Офісу президента

Бійці ж, зі свого боку, подарували Зеленському військовий коїн, шеврон і дошку із символікою 110-ї окремої механізованої бригади.

Нагадаємо, наприкінці березня Володимир Зеленський відвідав позиції прикордонників на кордоні з Росією.