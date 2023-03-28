Президент Володимир Зеленський проінспектував кордон України з Росією у Сумській області

Президент України Володимир Зеленський провів у Сумах координаційну нараду з керівниками збройних формувань і правоохоронних органів. Зокрема, обговорили питання облаштування та охорони державного кордону й безпекової ситуації в Сумській області. Про це у вівторок, 28 березня, повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що глава держави безпосередньо ознайомився з організацією несення служби прикордонниками та здійснення ними контролю на блокпостах.

«Під час робочої поїздки на Сумщину президент України Володимир Зеленський перевірив виконання завдань підрозділами Державної прикордонної служби України на державному кордоні з країною-агресором – Російською Федерацією», – йдеться у повідомленні.

Також перебуваючи у Сумській області, президент узяв участь у заходах з нагоди річниці визволення міста Тростянця від російських окупантів.

«На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – наших героїв. Тих, хто бився тут за своє місто, за свою землю й тим самим за всю нашу державу. Тих, хто знищував російські колони тут і тим самим ламав увесь ворожий задум проти України», – додав Зеленський.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 27 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача – воно вперше відбулося на виїзді, у місті Дніпро.