Володимир Зеленський розповів про перше виїзне засідання Ставки верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський 27 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача – воно вперше відбулося на виїзді, у місті Дніпро.

На Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.

Повідомляючи про це, Зеленський сказав, що воно відбулося «у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області». Він зазначив, що під час засідання командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію.

Зокрема, на Ставці особисто були присутні генерали Олександр Сирський

(керівник оборони східного фронту, у зону відповідальності якого входить Бахмут) та Олександр Тарнавський (командує частиною східного фронту).

Також доповідали ті, хто очолює оборону на Донеччині, на найгарячіших напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів обʼєднаних стратегічних угруповань військ, які прикривають південь і північ, головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та керівника військової розвідки Кирила Буданова.

«Дніпро є нашою фортецею вже понад дев'ять років, увесь цей час підтримує фронт і бійців. Саме тут, у Дніпрі, ще від 14-го року тисячам наших воїнів врятували здоровʼя після поранень. Дніпро концентрував роботу волонтерів – від перших тижнів агресії в 14-му році», – сказав президент.

Нагадаємо, що 27 березня Зеленський відвідав передові позиції українських військ на Запорізькому напрямку. Під час цього візиту він, зокрема, вручив воїнам нагороди.