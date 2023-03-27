Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які воюють на Запорізькому напрямку

Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області, повідомив у понеділок, 27 березня, Офіс президента.

«Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей», – сказав він.

Також Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали від президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня. Своєю чергою військові подарували президентові коїн, що є символом військового братерства.

Крім того, під час зустрічі президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.