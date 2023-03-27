Президент Володимир Зеленський закликав українців продовжувати підтримувати військових, не забувати про збори волонтерів, долучатися до інформаційної роботи. Про це глава держави сказав у зверненні 26 березня.

За його словами, у бійців, які приїжджають з передової, з’являється відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася.

«Це неправильно, несправедливо, коли у наших бійців, які приїжджають з передової, з’являється таке відчуття, ніби для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини, від Запоріжжя... А хто подумки далеко від окопів, від щоденного болю українців», – зазначив він.

Зеленський додав, що зараз так само як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали зосередити світову підтримку заради перемоги.

«Українці, підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте й про збори волонтерів і долучайтеся, коли маєте змогу. Дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів. Це стосується всіх, хто може поширювати правду про агресію», – сказав президент.

До слова, Генштаб повідомив, що російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Там українські захисники лише за цю добу відбили понад 50 атак.