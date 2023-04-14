Володимир Зеленський зустрівся з працівниками оборонно-промислового комплексу

Щороку 13 квітня в Україні відзначатимуть День працівника оборонно-промислового комплексу (ОПК). Нове свято запровадив президент Володимир Зеленський.

Нове професійне свято встановлюється, щоб відзначити «важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету» та «значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності України», сказано в тексті відповідного указу президента.

Зеленський нагадав, що саме 13 квітня рік тому крилатими протикорабельними ракетами «Нептун» українського виробництва було уражено й потоплено флагман російського чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва». За словами Зеленського, це було перше застосування «Нептуна» у бойових умовах, і воно стало історичним.

Зеленський зазначив, що в Україні виробляють артилерію, гармати, снаряди, розвивають нові технології в напрямку виробництва БПЛА та морських дронів.

«Український оборонно-промисловий комплекс може стати і, впевнений, стане однією з ключових галузей нашої економіки, як це й мало б бути від часу здобуття нашої незалежності. Ми бачитимемо відповідні збільшення обсягів державного замовлення», – сказав президент на зустрічі з працівниками оборонно-промислового комплексу.

держави.

Крім того, Зеленський вручив високі державні нагороди працівникам ОПК. Зокрема, було вручено: орден Богдана Хмельницького III ступеня, ордени «За заслуги» II і III ступенів, ордени Данила Галицького та орден княгині Ольги III ступеня, медалі «За працю і звитягу».