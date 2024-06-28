Володимир Зеленський записав привітання по дорозі з Києва у Брюссель

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників із Днем Конституції, який відзначається 28 червня. Як заявив український лідер у відеозверненні, яке записав напередодні на вокзалі Львова, по дорозі з Києва у Брюссель, з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці.

«Перше слово першої статті нашої Конституції – «Україна». І з перших хвилин війни мільйони людей довели, що для них Україна справді на першому місці. Всі, хто думав у першу чергу не про себе. Хто розуміє, що в часи війни на перший план виходить ключовий обов’язок. 17-та стаття Конституції: захист України – це найважливіші функції держави і справа всього українського народу. Відданість цьому щодня доводять мільйони українців. Герої на передовій і ті, хто важко працює для зміцнення держави. Українці, які змінили своє життя, змінили свою професію, але не змінили свій вибір на користь свободи, України, Європи», – відзначив глава держави.

відео Офісу президента

За словами Зеленського, рух до Європи та шлях до свободи сьогодні не лише географічний і політичний, а й світоглядний.

«Він відбувається на різних напрямках: Харківському, Куп’янському, Запорізькому, Сіверському, напередодні я був на Покровському… Та на інших, багатьох, багатьох напрямках. Цей шлях, він, складний, але Україна його здолає», – зазначив глава держави.

За словами президента, Україна долає непросту дорогу, «коли багато пройдено, але чимало попереду».

«Коли не можна зупинитись або звернути не туди. Коли мусимо дійти. Коли маємо успішно пройти цей шлях – шлях України до Європи», – переконаний президент.

Нагадаємо, що 28 червня 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на п’ятий рік після проголошення незалежності країни. Згідно з Конституцією, Україна – суверенна і незалежна, соціальна і правова держава. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а державною мовою в Україні є українська.