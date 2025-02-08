Президент підписав укази про призначення нових послів в Молдові та Уругваї

Президент Володимир Зеленський призначив двох нових надзвичайних та повноважних послів України у Молдові та Уругваї. Ними стали Паун Роговей та Юрій Клименко. Відповідні укази № 77/2025 та № 78/2025 з’явились на сайті президента в п’ятницю, 7 лютого.

54-річний Паун Роговей є уродженцем села Волока Чернівецької області. У 1993 році закінчив історичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

На дипломатичній службі з 1999 року. З 2000 по 2010 рік працював у Посольстві України в Румунії. У 2012 – 2017 роках Роговей був радником Посольства України в Республіці Молдова.

У 2017 році повернувся на роботу в Посольство України в Румунії. У липні 2020 року його призначили тимчасовим повіреним у справах України в Румунії.

Упродовж чотирьох років Паун Роговей був тимчасовим повіреним у справах України в Румунії

До Пауна Роговея посольство України у Молдові упродовж трьох років очолював Марко Шевченко. У березні 2024 року президент звільнив Шевченка. Як повідомляв Володимир Зеленський, послом України в Молдові стане на той момент уже колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

55-річний Юрій Клименко, який з 2022 року працює послом України в Аргентині, за сумісництвом очолить посольство України в Уругваї.

Клименко народився в місті Боярка на Київщині. Закінчив романо-германський та юридичний факультети Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 1992 та 1999 роках відповідно. У 1997 році став випускником Женевського центру політики у галузі безпеки. Кандидат політичних наук.

Юрій Клименко працювати послом України в Аргентині та Уругваї

На дипломатичній службі з червня 1992 року. У 1996 — 1998 роках був помічником заступника Міністра закордонних справ України. Працював у посольствах України в державах Бенілюкс (1998 – 2000) та США (2000 – 2003). Юрій Клименко також обіймав посаду генконсула України в грецьких Салоніках (2005 – 2006) та іспанській Барселоні (2006 – 2010).

З 2013 по 2021 рік працював постійним представником України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

З лютого до грудня 2022 року був спеціальним представником України з питань придністровського врегулювання.