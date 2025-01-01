Департаменту контррозвідки відповідає за протидію роботі спецслужб іноземних держав

Президент Володимир Зеленський призначив майора Андрія Тупікова начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України, який відповідає за протидію роботі спецслужб іноземних держав та інших іноземних організацій на території України. Про це йдеться у відповідному указі від 31 грудня.

Раніше цю посаду обіймав генерал-майор Олександр Поклад, якого у серпні 2023 року призначили заступником голови СБУ.

Про новопризначеного начальника контррозвідки СБУ відомо небагато. Майор Андрій Тупіков працював у структурі міністерства внутрішніх справ, у 2015 році нагороджений орденом Данила Галицького за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час бойових дій та при виконанні службових обовʼязків.