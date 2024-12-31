35-річний Тимур Ткаченко раніше був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступником міністра розвитку громад і територій

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Попка з посади начальника Київської міської військової адміністрації. Відповідний указ оприлюднили 31 грудня на сайті глави держави.

Іншим указом Зеленський призначив на цю посаду Тимура Ткаченка. Причини кадрових перестановок не повідомляються.

35-річний Тимур Ткаченко раніше був заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості та заступником міністра розвитку громад і територій, а також директором департаменту територіального контролю КМВА. Крім того, він є чинним членом наглядової ради «Укрпошти».

Генерал-полковник Сергій Попко очолював КМВА з жовтня 2022 року. До того з березня 2016 року був командувачем Сухопутних військ, а до того очолював Головний командний центр Генштабу ЗСУ, був в.о. командувача Об'єднаного оперативного командування ЗСУ.