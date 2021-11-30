Президент Володимир Зеленський в рамках кадрових змін у Службі безпеки України призначив нового начальника Департаменту контррозвідки СБУ. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Новим начальником контррозвідки став Олександр Поклад, який замінив на посаді звільненого напередодні Олександра Руснака.

«Призначити Поклада Олександра Валентиновича начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», – йдеться в указі президента за №606/2021.

Водночас глава держави призначив начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів у сфері інформаційної безпеки СБУ. Ним був призначений Ілля Вітюк.

Про біографію Олександра Поклада відомо мало. Він був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.

Керував спецоперацією із затримання співробітника управління «К» СБУ Юрія Расюка і генерал-майора відомства Валерія Шайтанова, підозрюваного в роботі на спецслужби РФ.