Зеленський звільнив очільника контррозвідки СБУ
Причина звільнення не повідомляється
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Руснака з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. Відповідний указ №604/2021 оприлюднений на сайті глави держави ввечері у понеділок, 29 листопада.
«Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України», – йдеться у повідомленні.
Причина звільнення не повідомляється.
Зеленський призначив Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки СБУ 12 вересня 2019 року.
Зазначимо, що 5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Олександра Куксу.