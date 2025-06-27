Активісти та медіа не знайшли інформації, яка може свідчити про недоброчесність Олександра Водяннікова

Президент Володимир Зеленський призначив суддею Конституційного суду за своєю квотою Олександра Водяннікова. Раніше Водянніков координував проєкти ОБСЄ в Україні.

Указ №438/2025 про призначення Водяннікова був опублікований на сайті Офісу президента в п’ятницю, 27 червня.

Нагадаємо, у серпні 2021 року президент Володимир Зеленський розпочав конкурс до Конституційного Суду за своєю квотою. Конкурс був оголошений на зайняті посати, адже президент не мав повноважень звільнити двох скандальних суддів КСУ – Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Попри заборони, конкурсна комісія оголосила конкурс та з жовтня 2021 року почала проводити співбесіди з кандидатами на посаду судді КСУ за квотою президента. До етапу співбесід допустили 18 кандидатів.

Посада судді Конституційного суду України за квотою президента стала вакантною у травня 2024 року. У березні 2025 року конкурсна комісія відібрала трьох фіналістів. Комісія ухвалила рекомендувати Володимиру Зеленському призначити на цю посаду: Олександра Водяннікова, Михайла Савчина або Юрія Барабаша.

Що відомо про нового суддю Конституційного суду

45-річний Олександр Водянніков є уродженцем Кременчука Полтавської області. У 2000 році здобув ступінь магістра за спеціальністю «міжнародне право» на базі Київського національного університету ім. Шевченка.

У 2002 році закінчив Центральноєвропейський університет у Будапешті й здобув ступінь LL.M. (Legum Magister) у порівняльному конституційному праві.

Згодом Олександр Водянніков працював начальником відділу європейського та порівняльного права при Міністерстві юстиції та юридичним консультантом проєкту Світового банку «Розширення доступу до ринків фінансових послуг».

Був також керівником відділу верховенства права Координатора проєктів ОБСЄ в Україні та консультантом Конституційної Комісії та членом Ради з питань судової реформи.

У березні 2024 року Водянніков проходив співбесіду на посаду судді КСУ. Члени ДГЕ запитували Водяннікова про відрядження за кордон, зокрема у Відень, де мешкає його сім’я. Членів ДГЕ цікавило, чи не пов’язані часті й тривалі відрядження Водяннікова до Відня з тим, що там із квітня 2022 року мешкає його дружина й діти. Там же, у Відні, працює Секретаріат ОБСЄ. У відповідь Олександр Водянніков запевнив, що поїздки мали суто робочий характер, а їхню тривалість вирішувало його керівництво. До слова, під час відвідин Відня Водянніков жив разом зі своєю сім’єю.