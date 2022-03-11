Президент України Володимир Зеленський став «Людиною року 2021» у Польщі. Відповідний титул Зеленському присвоїли на сесійному засіданні Малопольського сеймику, повідомляє Генеральне консульство України в Кракові.

«Відповідно до рішення від 4 березня 2022 року Федерації регіональних об’єднань гмін і повітів Республіки Польща (що об’єднує 1000 гмін повітів і воєводств, а також є найбільшою загальнонаціональною спілкою самоврядування) її голова Казімєж Барчик, на LI сесійному засіданні Малопольського сеймику 10.03.2022 року, оголосив про надання Президенту України Володимиру Зеленському титулу «Людина Року 2021», як вираз солідарності польського народу та найвищого визнання героїзму Народу України»,– вказано у повідомленні Генконсульства.

Урочиста передача символічному диплому про надання Володимиру Зеленському титулу відбулась за посередництвом Генерального консула України в Кракові Вячеслава Войнаровського.