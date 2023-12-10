Президент підкреслив, що Україні дуже важлива підтримка коаліції країн Латинської Америки

Під час запланованого візиту до Аргентини, президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору. Про зустрічі в межах візиту Володимир Зеленський повідомив у неділю, 10 грудня.

Під час перемовин з президентом Парагваю Сантьяго Пеньї Володимир Зеленський обговорив із ним шляхи розвитку торгівлі. Окрім того, президент подякував Пеньї за підтримку України у межах міжнародних організацій.

Також Володимир Зеленський зустрівся із лідером Уругваю Луїсом Лакальє Поу, якого запросив відвідати Україну та обговорив перспективи проведення саміту Україна – Латинська Америка. Зазначимо, четверта зустріч радників країн запланована на січень 2024 року. Зокрема, на ній планують обговорити підготовку першого установчого Глобального саміту миру.

«З президентом Даніелем Нобоа обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Запропонував долучитися до імплементації Української формули миру», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент підкреслив, що Україні дуже важлива підтримка коаліції країн Латинської Америки.

Згодом Володимир Зеленський зустрівся з новообраним президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм. Український президент був присутнім на інавгурації Мілея.

«Сьогодні взяв участь в інавгурації Хав’єра Мілея в Буенос-Айресі та привітав нового Президента. Це новий початок для Аргентини, і я бажаю Президенту Мілею та всьому аргентинському народу здивувати світ своїми успіхами. Я також упевнений, що двостороння співпраця між Україною та Аргентиною й надалі розширюватиметься», – повідомив Володимир Зеленський.

Окрім того, під час інавгурації Хав’єра Мілея Володимир Зеленський зустрівся з президентом Угорщини Віктором Орбаном, відомим своєю проросійською позицією та блокуванням допомоги від ЄС Україні. Президент України мав коротку розмову з угорським лідером, проте деталей, про що вони говорили, наразі немає.

«Президент України також неформально поспілкувався з главами держав та урядів іноземних країн», – прокоментували у прес-службі Офісу Президента.

Додамо, під час перебування в Аргентині Володимир Зеленський провів телефонну розмову з французьким президентом Емманюелем Макроном. Лідери країн обговорили деталі майбутнього оборонного пакета. За словами Володимира Зеленського, новий пакет військової допомоги суттєво посилить вогневі спроможності України. Водночас його вміст наразі невідомий.

Раніше, 9 грудня, Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде Жозе Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Ця зустріч стала першою в історії двосторонніх відносин держав.