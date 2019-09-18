Зеленський відповів на петицію про скасування держфінансування партій

У відповіді на петицію Зеленський зазначив, що вже запропонував ВРУ не виділяти гроші з бюджету партіям, які не пройшли до Ради

Президент України Володимир Зеленський вважає, що питання фінансування політичних партій повинен вирішувати парламент. Про це йдеться у його відповіді на електронну петицію про скасування державного фінансування політичних партій, розміщену на офіційному сайті голови держави.

Зеленський зазначив, що питання фінансування партій регулюється законодавством, проте він подав на розгляд парламенту проект, згідно з яким право на виплати від держави отримують партії, які отримали понад 5% голосів на парламентських виборах.

Також запропоновано скоротити обсяг фінансування партій – з 2 до 0,01 розміру мінімальної зарплати, помноженої на кількість виборців, які взяли участь у виборах.

«На мій погляд, такий підхід є оптимальним і прийнятним компромісом у вирішенні питання боротьби з корупцією в середовищі політичних партій і раціонального використання коштів платників податків. Вважаю, що проблемні питання державного фінансування політичних партій повинні вирішуватися шляхом його вдосконалення парламентом, в тому числі в частині введення ефективного контролю за витрачанням державних коштів», – сказано у відповіді.

Як інформував ZAXID.NET, раніше Верховна Рада України прийняла за основу законопроект №1029, яким скасовується державне фінансування політичних партій, які програли на парламентських виборах.

На дострокових парламентських виборах влітку цього року більш ніж 2% голосів виборців отримали 11 політичних сил. Центрвиборчком передбачив на 2020 рік понад 467 млн грн державного фінансування для цих партій. Детальніше про те, які політичні сили отримують державне фінансування читайте в матеріалі «Золото партії».