Зеленський спростував заяву Путіна про знищення ППО та можливість удару по Києву

Президент України Володимир Зеленський відповів на дезінформацію президента Росії Владіміра Путіна щодо нібито «знищення» під Києвом п'ятьох комплексів ППО Patriot, заявивши, що жодна система не була ліквідована. Про це Володимир Зеленський повідомив у неділю, 18 червня, у своєму вечірньому зверненні.

Володимир Зеленський розповів, що за тиждень українська ППО знищила майже 30 ракет та приблизно 50 ударних дронів. Президент підкреслив роботу 96 київської зенітно-ракетної бригади Повітряних сил, яка знищила всі ракети «Кинджал» та «Калібр».

Відповідаючи на слова Владіміра Путіна про нібито знищення п'ятьох систем Patriot, Володимир Зеленський підкреслив, що усі системи продовжують працювати. «Хто б там в Росії не розказував, нібито наші Patriot знищені, усі вони є, усі вони працюють, усі вони збивають російські ракети. І збивають максимально ефективно. Жодного Patriot не знищено!» – заявив Володимир Зеленський.

Зазначимо, 16 червня на економічному форумі в Санкт-Пєтєрбургє Владімір Путін заявив, що армії Росії нічого не вартує знищити будь-яку будівлю в Києві, оскільки росіяни буцімто «знищили п'ять комплексів Patriot». Водночас російський диктатор заявив, що знищувати споруди Києва окупанти не будуть з низки міркувань, проте яких, не уточнив.