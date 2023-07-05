Володимир Зеленський запровадив санкції проти 18 юросіб з Росії, Кіпру та Люксембургу
Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 18 юридичних осіб, пов'язаних з Росією. Про це він повідомив у середу, 5 липня.
Володимир Зеленський заявив, що влада робить усе, щоб санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій. Діяльність фізичних та юридичних осіб, дотичних до терористичної діяльності Росії, має бути блокована.
«Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ», – повідомив Володимир Зеленський.
Указ №371/2023 ввів у дію санкції на 10 років проти 18 компаній з Росії, Люксембургу та Кіпру, а саме:
- ЕйБіЕйч Холдингз СА ;
- ЕйБіЕйч Юкрейн Лімітед;
- Альфастрахованіє Холдингз Лімітед;
- ЕйБіЕйч Файненшл Лімітед;
- Акціонерне товариство «АБ Холдинг»;
- ТОВ «ЮНС-Холдинг»;
- Акціонерне товариство «Альфа Страхування»;
- ТОВ «АС Фінанс»;
- ТОВ «АС Холдинг»;
- ТОВ «АльфаСтрахування – ОМС»;
- ТОВ «АльфаСтрахування – Життя»;
- Селін Лімітед (Seline Limited);
- Маслін Холдингз Лімітед;
- Фостар Лімітед;
- ІЕксТі Лтд;
- Вівіга Лімітед;
- Фейрейкер Холдингз Лімітед;
- Альфа Кепітал Холдингз Лімітед.