Президент ввів санкції проти компаній на 10 років

Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти 18 юридичних осіб, пов'язаних з Росією. Про це він повідомив у середу, 5 липня.

Володимир Зеленський заявив, що влада робить усе, щоб санкції були синхронізовані у максимальній кількості юрисдикцій. Діяльність фізичних та юридичних осіб, дотичних до терористичної діяльності Росії, має бути блокована.

«Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовані проти 18 юридичних осіб, які повʼязані з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ», – повідомив Володимир Зеленський.

Указ №371/2023 ввів у дію санкції на 10 років проти 18 компаній з Росії, Люксембургу та Кіпру, а саме: